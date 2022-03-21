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Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze! Sumi'de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

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Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden olan Kiev, gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamayla sarsıldı. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.

Rus güçleri, başkentteki bir alışveriş merkezini hipersonik füze ile vurdu. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Jarkov'da da saldırılar gece boyu sürdü.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

RUSYA'DAN KİEV'E HİPERSONİK FÜZE

Alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

PATLAMA GECEYİ AYDINLATTI

Üçüncü kez Ukrayna topraklarına hipersonik füzelerle saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Adres Podolski semtiydi ki bir hafta içinde ikinci kez hedef oldu. Geçtiğimiz günlerde bir binaya isabet etmişti 3 kişi hayatını kaybetmişti. Geceyi aydınlattı o patlama.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

Dün yine sivil yerleşim yeri hedef alınmıştı. 5 kişi yaralandı. Artık kent merkezine yakın noktalara saldırılar düzenlenmeye başladı. Geçtiğimiz bir hafta içinde ardı ardına yerleşim alanları hedef alındı.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

20'ye yakın kişinin de son bir hafta içinde hayatını kaybetmiş olduğunu duyuralım. Başkent Kiev'de nefes almak de güçleşiyor. Kiev ve Ukrayna tarihinin en kötü hava koşullarını yaşıyor.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

SUMİ'DE KİMYASAL TESİSTE SIZINTI

Hava saldırısı düzenlendi. Rusya'nın saldırısı sonrası Amonyak sızıntısı meydana geldi. Suların kullanılması ve perdelerin kullanılması konusunda uyarılar yapıldı.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

KİEV'DE SİVİLLER AÇIK HEDEF

Rus ordusu Kiev yakınındaki yerleşim yerlerini hedef aldı.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

MARİUPOL'DE OKULA RUS BOMBARDIMANI

Sığınak olarak kullanılan okulun enkazında 400 kişi bulunuyor.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

SAVAŞIN ÇOCUK KURBANLARI

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk yaşamını yitirdi.

Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

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Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

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