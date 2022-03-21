Rusya'dan Kiev'e hipersonik füze! Sumi'de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna'da sivil direnişin en yoğun sürdüğü kentlerden olan Kiev, gece saatlerinde gerçekleşen şiddetli patlamayla sarsıldı. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
Rus güçleri, başkentteki bir alışveriş merkezini hipersonik füze ile vurdu. Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Jarkov'da da saldırılar gece boyu sürdü.
RUSYA'DAN KİEV'E HİPERSONİK FÜZE
Alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece saatlerinde hipersonik füzeyle vuruldu. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
PATLAMA GECEYİ AYDINLATTI
Üçüncü kez Ukrayna topraklarına hipersonik füzelerle saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Adres Podolski semtiydi ki bir hafta içinde ikinci kez hedef oldu. Geçtiğimiz günlerde bir binaya isabet etmişti 3 kişi hayatını kaybetmişti. Geceyi aydınlattı o patlama.
Dün yine sivil yerleşim yeri hedef alınmıştı. 5 kişi yaralandı. Artık kent merkezine yakın noktalara saldırılar düzenlenmeye başladı. Geçtiğimiz bir hafta içinde ardı ardına yerleşim alanları hedef alındı.
20'ye yakın kişinin de son bir hafta içinde hayatını kaybetmiş olduğunu duyuralım. Başkent Kiev'de nefes almak de güçleşiyor. Kiev ve Ukrayna tarihinin en kötü hava koşullarını yaşıyor.
SUMİ'DE KİMYASAL TESİSTE SIZINTI
Hava saldırısı düzenlendi. Rusya'nın saldırısı sonrası Amonyak sızıntısı meydana geldi. Suların kullanılması ve perdelerin kullanılması konusunda uyarılar yapıldı.
KİEV'DE SİVİLLER AÇIK HEDEF
Rus ordusu Kiev yakınındaki yerleşim yerlerini hedef aldı.
MARİUPOL'DE OKULA RUS BOMBARDIMANI
Sığınak olarak kullanılan okulun enkazında 400 kişi bulunuyor.
SAVAŞIN ÇOCUK KURBANLARI
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk yaşamını yitirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nevruz Bayramı 2022 mesajları: 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözleri burada! Kısa ve öz, resimli...
- Nevruz Bayramı nasıl kutlanır? Nevruz'da ne yapılır? 21 Mart Nevruz kutlamaları, adetleri ve gelenekleri...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ
- İŞKUR 92.000 İŞÇİ ALINACAK! Sınavsız, deneyimsiz, ilkokul mezunu herkes başvurabilir! Temizlikçi, özel güvenlik, garson, elektrikçi....
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? MEB açıklamaları...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! Meclise geliyor, 1398, 1655 ve 2000 TL arası ödeme! Nisan ayı sonunda...
- Teşkilat Mete Başkan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisi Mesut Akusta diziden ayrılacak mı? Nefes kesen fragman...
- ☃ 21 Mart kar tatili olan iller liste: Yarın hangi illerde okul var, yok? 21 Mart hangi illerde okullar tatil olacak? Sinop, Bartın, Amasya, Zonguldak
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 21 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...