Rusya’dan Kiev’e hipersonik füze! Sumi’de kimyasal tesiste sızıntı | A Haber ateş hattında

PATLAMA GECEYİ AYDINLATTI

Üçüncü kez Ukrayna topraklarına hipersonik füzelerle saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Adres Podolski semtiydi ki bir hafta içinde ikinci kez hedef oldu. Geçtiğimiz günlerde bir binaya isabet etmişti 3 kişi hayatını kaybetmişti. Geceyi aydınlattı o patlama.