Rusya-Ukrayna hattında gerilim tavan! Bundan sonra ne olacak? Türkiye’nin rolü önemli

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi canlı yayında tüm detaylarıyla paylaştı. Kavasoğlu, Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşmasının Rusya tarafından tahammül edilemez bir hamle olduğunun altını çizerken Cenevre’de gerçekleştirilecek kader toplantısının önemine vurgu yaptı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi kronolojik bir biçimde anlatan Kavasoğlu, Türkiye’nin rolünün önemli olduğunu bildirirken, ‘’Bundan sonra ne olacak?’’ sorusunun da cevabını verdi.

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'daki son durumu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun Ukrayna'dan bildirdikleri şu şekilde:

CENEVRE'DE KADER TOPLANTISI

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna-Rusya sınırına çevrilmiş durumda. Bir savaş başlayacak mı? Yoksa diplomatik yollarla bir çözüme ulaşılacak mı? Haftalardır herkesin merakla beklediği sorunun cevabı bu. Bu sorunun bir ihtimal diyalogla çözülme ihtimali var yarın Cenevre'de önemli görüşmeler gerçekleştirilecek ama bu önemli görüşmelerin hemen öncesinde bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Her iki taraf da Rusya'ya tansiyonu düşürmesi ve diyalogdan yana olması yönünde çarılar yaptı. Blinken, ABD ve AB, Rusya-Ukrayna konusunda tek ses olacak açıklamasını yaparken, Almanya Dışişleri Bakanı ise 'tansiyonu düşürün ve diyalogla çözüm bulun' çaresinde bulundu. Yarın yine önemli bir görüşme olacak Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları Ukrayna'ya gelecek.

Şu anda biz sınıra birkaç yüz KM uzaklıktayız. Uçaktan iner inmez buradaki havayı yansıtmak için yayınımıza bağlandık. Bu problem 2013 yılından beri devam eden bir problem ve 8 yıl içinde de uluslararası aktörlerin dahil olduğu bölgesel bir sorun halini aldı. Kasım 2013'te başlamıştı ilk gerilim. O günden beri yaklaşık 15.000 kişi hayatını kaybetti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Herkes merakla bekliyor ama 2013 yılını hatırlayacak olursak Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla aslına bakarsanız gerginlik yavaşlamıştı. En azından anlaşmalar imzalandı ama her iki taraf da bu anlaşmalara riayet etmedi ve gerginlik zaman zaman yeniden tırmanmaya başladı. Yeniden gerginlik zirveye çıktı, kırmızı alarm verildi sınırlarda. Aslına bakarsanız Zelenski'nin AB ve NATO ile yakın ilişkiler kurması Rusya'yı biraz rahatsız etti. NATO'nun Doğu'ya doğru ilerlemesinden rahatsız oldu Rusya. Yaz aylarından bu yana Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya başladı. Gelen açıklamalarda her ne kadar tatbikat için hazırlandığı söylense de ancak bu ne AB'yi ne de NATO'yu rahatlattı. Rusya'nın bu tavrından elbette onlar da rahatsız durumdalar ve karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar geldik. Şu an itibariyle en azından bizim bulunduğumuz bölgede böyle bir gerginlikten söz etmek mümkün değil ama sınıra yaklaştıkça bu gerginliği daha fazla hissedeceğiz gibi görünüyor.

UKRAYNA NATO ÜYESİ OLABİLİR

Rusya, Ukrayna'nın asla NATO üyesi olmayacağını söylüyor ama NATO'dan da yapılan açıklamalar var. Haziran ayında NATO'nun Genel Kurulu toplanacak ve bir ihtimal Ukrayna NATO üyesi olacak. Rusya bunu istemiyor.

RUSYA'NIN OLASI SAVAŞ PLANI

Rusya-Ukrayna olası savaş durumunda Odessa'ya amfibi bir çıkarma yapılacak ve Kırım üzerinden bir çıkarma yapılacak. Takviye de Belarus'tan yapılacak. İkinci bir olası plansa Luhansk'a asker konuşlandırıp daha ufak çaplı bir operasyonla yeni topraklar Rus ayrılıkçılara verilecek. Bu da yine askeri stratejistler tarafından öngörülen detaylardan birisi.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye de çok önemli bir rol oynuyor. Başkan Erdoğan hem Putin hem de Zelenski'e çarede bulundu ve ortak bir çözüm önerisinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da diyalog için Türkiye'nin elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söylemişti.