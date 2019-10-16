BİZE ULAŞIN
16.10.2019
Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ile Tel Abyad bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerden arındırıldı. Bu iki beldeyi birbirine bağlayan otoyollarda ise SMO birliklerinin mayınları temizleme işlemleri devam ediyor. SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.