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16.10.2019

Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ile Tel Abyad bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerden arındırıldı. Bu iki beldeyi birbirine bağlayan otoyollarda ise SMO birliklerinin mayınları temizleme işlemleri devam ediyor. SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.

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