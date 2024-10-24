Putin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BIRCS Zirvesi kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Putin, görüşmede yaptığı açıklamada, “Bir önceki toplantımızdan bu yana maalesef bölgedeki durum iyileşmedi, aksine daha da kötüye gidiyor. Gazze Şeridi'nde yaşanan trajik olaylar 40 binden fazla insanın ölümüne yol açmış, Lübnan ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde de gerginliğe neden olmuştur. Batı Şeria'da da tansiyon yükseliyor. Tüm bunları görüyoruz” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN