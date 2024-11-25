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Litvanya'da kargo uçağı binaya düştü: 1 ölü

Litvanya'da kargo uçağı binaya düştü: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 18:10
Almanya'nın Leipzig kentinden havalanan DHL firmasına ait 4 mürettebatlı kargo uçağı Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarında iki katlı bir binaya düştü. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Uçakta bulunan bir mürettebatın kayıp olduğunu bildiren yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Uçak mürettebatının 2'sinin pilot, 2'sinin ise kargo firması çalışanı olduğu aktarıldı.
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