09 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da kar tatili kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlayacak? Uzman isim A Haber'de anlattı
Meteoroloji uyardı. İstanbul'da dört gün kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 205 uçak seferi iptal edildi. İstanbul’da okullar 14 Mart’a kadar tatil edildi. İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan havanın notlarını canlı yayında anlattı.