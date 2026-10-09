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İsrail basınında gündem “Mekke İttifakı”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail basınında gündem “Mekke İttifakı”

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında varılan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”, İsrail basınının bir numaralı gündem maddesi hâline geldi. İsrailli Kanal 14’te peş peşe yayımlanan iki analiz, kritik ortaklığın İsrail’de neden olduğu endişeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Suudi Arabistan’ın ekonomik gücü, Türkiye’nin askerî kapasitesi ve Pakistan’ın nükleer yeteneklerine vurgu yapılan analizlerde, ittifakın İsrail’i zor durumda bırakabileceği uyarıları yapıldı.

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