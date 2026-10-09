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2026 Nobel Barış Ödülü Navi Pillay’a verildi! Gazze raporuyla gündeme gelmişti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 Nobel Barış Ödülü Navi Pillay’a verildi! Gazze raporuyla gündeme gelmişti

2026 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarıyla öne çıkan 85 yaşındaki Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay oldu. Apartheid rejimine karşı mücadele eden, Ruanda soykırımı davalarında görev alan ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yapan Pillay, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini inceleyen BM komisyonunda da yer aldı. Komisyonun Eylül 2025 tarihli raporunda, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği sonucuna varılmıştı.

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