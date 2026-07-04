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İran gözyaşları içinde intikam yemini etti

İran, öldürülen dini liderleri Ali Hamaney'i uğurluyor. Beş gün sürmesi planlanan cenaze töreni resmen başladı. Binlerce İranlı, İmam Humeyni Musalla Camii'ne akın etti. İntikam yeminleri edildi.

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