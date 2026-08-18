Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı! Yemek yapmayan kadın kusurlu bulundu

Evlilikte ortak sorumlulukların paylaşımı yeniden tartışılıyor. Kaynakta aktarılan Yargıtay kararında, sık sık gezerek evde bulunmadığı ve yemek yapmayarak evlilik birliğindeki görevlerini ihmal ettiği belirtilen kadın kusurlu bulundu. Peki, yemek yapmak kadının görevi mi? Eşe karşı sorumlulukların ihmal edilmesi boşanmada kusur sayılır mı? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Hüseyin Koçak, bu soruları vatandaşlara sordu.