İsrail'in Suriye planı deşifre oldu: Bölgesel kaos stratejisi mi?

İsrail'in Gazze ve Lübnan'ın ardından Suriye'ye yönelik saldırı ve tacizleri bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Suriye ordusuna ait hava üslerinin hedef alınması ve Kuneytra-Dera hattındaki İsrail faaliyetleri dikkat çekerken, gözler Tel Aviv'in bölgedeki stratejisine çevrildi. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında İsrail'in çoklu cephe stratejisini, ABD'nin tutumunu ve Mekke Anlaşması'nın bölgesel dengelere etkisini değerlendirdi.