İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından Ankara'dan sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin Suriye'ye yönelik saldırısını bölgedeki istikrarsızlığı artıran politikaların bir parçası olarak değerlendirdi. Çelik, İsrail'in Gazze, Batı Şeria, İran, Lübnan ve Suriye'deki adımlarını eleştirerek uluslararası topluma ortak tepki çağrısında bulundu.