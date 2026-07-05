Tahran'da Hamaney'e son veda! Trump'tan yeni tehdit: "Cenaze için izin verdim"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'da resmi cenaze töreni başladı. İran tarihinin en geniş katılımlı etkinliği olması beklenen tören için kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan müzakereler ve İranlı liderlere yönelik çarpıcı bir tehdit mesajı geldi. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.