Yalova'da Hava Harp Okulunda geleceğin pilot adayları yetişiyor

Yalova'da bulunan MSÜ Hava Harp Okulundaki harbiyeliler, İngilizce hazırlık eğitimiyle birlikte toplam 5 yıllık eğitim alıyor. Harbiyelilere ayrıca uluslararası tanınırlığa sahip lisans düzeyinde mühendislik eğitiminin yanı sıra askeri, mesleki ve fiziksel eğitim veriliyor. Mühendislik eğitimiyle öğrencilerin, yerli ve milli imkanlarla üretilen sistemlerin arkasındaki teknolojiyi bilen ve geliştiren havacı subaylar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.