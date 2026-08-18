Üniversiteler 3 yıl mı olacak? 2+1 lisans modeli önerisi

Türkiye'de üniversite eğitiminde 4 yıllık lisans süresini değiştirebilecek dikkat çekici bir model önerisi gündemde. Enstitü Sosyal, lisans eğitiminin “2+1” modeliyle 3 yıla indirilmesini teklif etti. Model dersleri sıkıştırmayı değil, müfredatı sadeleştirmeyi; son yılı ise staj, proje, sosyal sorumluluk ve istihdama hazırlık süreci olarak değerlendirmeyi öngörüyor. Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan modelin ayrıntılarını anlattı.