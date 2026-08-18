Diyarbakır'da 540 milyar dolarlık petrol heyecanı: Kaya petrolü için sondaj sürüyor

Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinde gözler Diyarbakır'a çevrildi. Diyarbakır-Silvan arasındaki Kutlu Alan bölgesinde, 540 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen kaya petrolü potansiyeli için sondaj çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 4 bin metre derinliğe inilen sahada yatay sondaj yöntemiyle kayaçların arasındaki petrolün çıkarılması hedefleniyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki çalışmaları yerinde görüntüledi.