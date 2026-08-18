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Diyarbakır'da kuduz alarmı: Kedi ısırığı sonrası 3 yaşındaki çocuk entübe edildi! Kuduz hastalığının ilk belirtileri neler?

Diyarbakır'da bir kedi tarafından dudağından ısırılan 3 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşık dört ay önce kedi tarafından tırmalanan 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Durumu ağırlaşan çocuk entübe edilirken, Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, hastanede Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Doç. Dr. Abdullah Şen'den kuduzun belirtileri, temas sonrası yapılması gerekenler ve korunma yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler aldı.

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