Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor: Şüpheli ölüm yeniden mercek altında

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yıllardır tartışılan ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine verilen feth-i kabir kararıyla Denizolgun'un mezarı açılacak. Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeniden gündeme gelen dosyada, ölümün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği yoksa dış müdahale bulunup bulunmadığının yeni adli incelemeyle araştırılması bekleniyor.