Muhittin Böcek'ten yeni itiraf: "Ekrem İmamoğlu 15 milyon euro istedi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi. Böcek, ifadesinde eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 15 milyon avro istediğini öne sürdü. İfadenin ayrıntılarını ve soruşturmadaki son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında aktardı.