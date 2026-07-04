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ABD 250. yaşını kutluyor: Trump'tan 250 yerine 25 gafı

ABD 250. yaş gününü kutluyor. Görkemli kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilginç anlara da sahne olurken, ABD Başkanı Trump düzenlenen etkinlikte bir gafa imza attı.

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