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Giriş Tarihi:
04 Temmuz 2026 18:18
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD 250. yaşını kutluyor: Trump'tan 250 yerine 25 gafı
ABD 250. yaş gününü kutluyor. Görkemli kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilginç anlara da sahne olurken, ABD Başkanı Trump düzenlenen etkinlikte bir gafa imza attı.
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