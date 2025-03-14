14 Mart 2025, Cuma
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İngiltere’de 2 yaşında çocuk bir öpücükle gözünü kaybetti
İngiltere'de bir yakını tarafından öpülen iki yaşındaki çocuk uçuk olarak da bilinen Herpes virüsüne yakalanarak sol gözünü kaybetti. Korneası delinen ve ağır şekilde enfekte olan göz kurtarılamadı. Bir öpücükle tek gözü kör olan talihsiz çocuğun ailesi ebeveynleri "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin" diyerek uyardı.