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İngiltere kaosa teslim oldu |  Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar! Akaryakıt kavgası yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 14:49
İngiltere'de günlerdir devam eden tedarik krizi ülke genelinde kaos ortamı oluşturdu. Benzin sırasında insanlar birbirlerine bıçak çekip kavga ederken, hırsızların arabaların depolarını delip benzin çaldığı bildirildi. Hükümetten de yeni önlemler var. Ayrıntıları İngiltere'den A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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