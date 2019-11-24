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24.11.2019

İngiliz Deniz Kuvvetleri paylaştı! Uçan askerler geliyor |Video

Geçtiğimiz yıl yaptığı uçmayı sağlayan kıyafetle, Guinness Dünya Rekorları kitabına giren roket adam Richard Browning, bu kez de İngiliz donanmasına ait uçak gemisinde bir gösteri uçuşu yaptı. O anlar "birisinin gemiden ayrılmak için acelesi var" başlığıyla, İngiliz Deniz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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