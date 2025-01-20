20 Ocak 2025, Pazartesi
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Hamas'tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü. İsrail basını ise hediye çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.