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Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi

Hamas'tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 01:38
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü. İsrail basını ise hediye çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.
Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
Hamas'tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
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