Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Hamas'ın esirlere sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü. İsrail basını ise hediye çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.