Gabon'da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber'de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Gabon'da darbenin arka planında ne var? Bugüne kadar Afrika'da hangi ülkelerde darbe oldu? Afrika'da neden darbe yapılıyor? Hangi yabancı ülkeler Afrika'da darbe yaptırıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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