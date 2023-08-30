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Haberler Galeri Gabon'da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber'de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Gabon'da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber'de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Gabon'da darbenin arka planında ne var? Bugüne kadar Afrika'da hangi ülkelerde darbe oldu? Afrika'da neden darbe yapılıyor? Hangi yabancı ülkeler Afrika'da darbe yaptırıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 16:58
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Gabon’da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber’de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Siyasi istikrarsızlık ve peş peşe yaşanan darbelerle çalkalanan Afrika kıtasında, bir ülke daha askeri darbeye sahne oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gabon’da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber’de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Nijer'in ardından bu kez de Orta Afrika ülkesi Gabon'da yönetime el konuldu. Ev hapsinde tutulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ise dünyadan yardım istedi.

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Gabon’da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber’de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Gabon'da cumartesi sandığa gidildi, 4 gün sonra ise darbe gerçekleşti. Hükümetin 56 yıldır aynı aileye emanet olduğu Orta Afrika ülkesi Gabon'da, bir grup asker yönetime el koydu.

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Gabon’da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber’de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

Ulusal devlet televizyonunda konuşan cuntacı grup, Gabon güvenlik ve savunma güçlerinin tamamını temsil ettiklerini öne sürdü. Darbeciler, tüm hükümet kurumlarının feshedildiğini ve sınırların kapatıldığını ilan etti.

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Gabon’da darbenin arka planında ne var? Uzman isim A Haber’de anlattı: Ciddi bir bilek güreşi...

DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Askerler tarafından alıkonulan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo ise ev hapsinde tutuluyor. Bongo, konutundan çektiği video mesaj ile dünyaya "bir şeyler yapın" çağrısında bulundu.