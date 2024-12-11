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Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!

Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.12.2024 19:42
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu. Deponun Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı. Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor. Beşar Esad rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.
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Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!
Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!
Esad ailesinin kaçak uyuşturucu deposu ele geçirildi!
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