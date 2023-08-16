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Emniyeti kırılan dağcı öldü

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Giriş: 16.08.2023 08:52
Pakistan'da daha önce çıkılmamış bir zirveye tırmanış gerçekleştiren 2 Japon dağcı için işler yolunda gitmedi. Emniyetleri kırılan dağcılardan biri 5 bin 380 metrelik dağa tırmanırken düşerek hayatını kaybetti. Diğer dağcı ise kazayı yaralanarak atlattı.
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Emniyeti kırılan dağcı öldü
Emniyeti kırılan dağcı öldü
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