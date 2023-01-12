12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Elon Musk Twitter’daki sansürü deşifre etti

Elon Musk Twitter’daki sansürü deşifre etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2023 15:48
Amerikalı milyarder iş adam Elon Musk, Twitter'ı satın alınca geçmişte yapılan sansürleri belgelerle deşifre etti. Bu sayede ABD istihbaratının sosyal medyayı nasıl yönettiği de ortaya çıktı. Washington'un hedef aldığı ülkeler arasında Türkiye de vardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sansürü deşifre etti
Sansürü deşifre etti
Dünyanın en kötü hapishanesi!
Dünyanın en kötü hapishanesi!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Almanya’da çöp karıştırmak yasal oluyor!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi!
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Sakar çırakla imtihan! Damadı çıktı...
Almanya’da çöpten yemeğe izin çıkıyor
Almanya'da çöpten yemeğe izin çıkıyor
İran’da doğalgaz krizi!
İran'da doğalgaz krizi!
ABD havacılık sisteminde kriz!
ABD havacılık sisteminde kriz!
Paris’te bıçaklı saldırı dehşeti
Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti
Neye uğradığını şaşırdı
Neye uğradığını şaşırdı
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Gizli belgeler çıktı! Trump’tan tepki
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Moskova-Erivan hattında tatbikat krizi
Daha Fazla Video Göster