Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dediği oldu: Ankara'dan izin isteyen Fransız gemisine onay çıktı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarındaki kararlı duruşu bir kez daha tescillendi. Girit ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni deniz altından birbirine bağlayacak elektrik hattı projesinde araştırma yapacak olan Fransız bayraklı gemi, Ankara'nın diplomatik ve sahadaki net tavrının ardından Türk makamlarından izin istedi. Türkiye'nin onay vermesiyle Kandiye Limanı'ndan hareket eden gemiye ilişkin kritik sürecin ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.