15 Nisan 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Cezayir ve Fransa arasında gerilim tırmanıyor! 12 Fransız diplomatı sınır dışı ediyor
Fransa ve Cezayir arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Cezayir 12 Fransız diplomattan ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istedi. Egemenliğimize yönelik herhangi bir eyleme sert karşılık vereceğiz uyarısı yaptı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.