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Cezayir ve Fransa arasında gerilim tırmanıyor! 12 Fransız diplomatı sınır dışı ediyor

Cezayir ve Fransa arasında gerilim tırmanıyor! 12 Fransız diplomatı sınır dışı ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 11:03
Fransa ve Cezayir arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Cezayir 12 Fransız diplomattan ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istedi. Egemenliğimize yönelik herhangi bir eyleme sert karşılık vereceğiz uyarısı yaptı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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Cezayir ve Fransa arasında gerilim tırmanıyor! 12 Fransız diplomatı sınır dışı ediyor
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Cezayir ve Fransa arasında gerilim!
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