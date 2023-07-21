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Bütün dünya izledi! Canlı yayında bakan yumruk yumruğa kavga etti

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 12:48
Lübnan'da yıllardır devam eden ekonomik ve siyasi bunalım televizyon ekranlarına da yansıdı. İki karşıt görüşten siyasiler bir televizyon programında tartışmaya başlayınca olay kavgaya dönüştü.
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