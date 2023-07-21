Bütün dünya izledi! Canlı yayında bakan yumruk yumruğa kavga etti

Lübnan'da yıllardır devam eden ekonomik ve siyasi bunalım televizyon ekranlarına da yansıdı. İki karşıt görüşten siyasiler bir televizyon programında tartışmaya başlayınca olay kavgaya dönüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN