29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi? A Haber Ruslara Batı yaptırımlarını sordu: Yiyecek masrafları ciddi oranda arttı

Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi? A Haber Ruslara Batı yaptırımlarını sordu: Yiyecek masrafları ciddi oranda arttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2022 13:27
Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri Rusya'yı yaptırımlar ile baskı altına aldı. Kararlar Rus ekonomisini derinden etkilerken, Rus halkının hayatına da yansımaları oldu. Peki Ruslar yaptırımlara ve değişen hayatlarına ilişkin ne diyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova sokaklarına çıktı, yanıtı Ruslardan aldı.
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi? BATI'NIN YAPTIRIMLARI RUSLARI NASIL ETKİLEDİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi?
Ukrayna santrale drone ile saldırı denedi
"Ukrayna santrale drone ile saldırı denedi"
Boğulan annesine cankurtaran oldu
Boğulan annesine cankurtaran oldu
İngiltere’de enerji taban fiyatı uyarısı
İngiltere'de enerji taban fiyatı uyarısı
Pakistan’da sel felaketi
Pakistan'da sel felaketi
İtalya’da skandal Bizans konferansı
İtalya'da skandal Bizans konferansı
Hollanda’da mangal ölümle bitti!
Hollanda'da mangal ölümle bitti!
Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir
"Avrupa enerjide kaya gazına yönelebilir"
ABD’de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor
ABD'de bir ilk: Arktik bölgesine elçi atanıyor
ABD’li sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada!
ABD'li sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada!
Laçın’da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Laçın'da 30 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur’an!
"Yukarıda Bayrağımız, Cebimizde Kur'an!"
Daha Fazla Video Göster