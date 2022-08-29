29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi? A Haber Ruslara Batı yaptırımlarını sordu: Yiyecek masrafları ciddi oranda arttı

Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi? A Haber Ruslara Batı yaptırımlarını sordu: Yiyecek masrafları ciddi oranda arttı

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri Rusya'yı yaptırımlar ile baskı altına aldı. Kararlar Rus ekonomisini derinden etkilerken, Rus halkının hayatına da yansımaları oldu. Peki Ruslar yaptırımlara ve değişen hayatlarına ilişkin ne diyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova sokaklarına çıktı, yanıtı Ruslardan aldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:29
  • 1
  • 50
Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Ukrayna savaşı Batı ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Batı yaptırımlar ile Moskova yönetimini baskı altına aldı.

  • 3
  • 50
Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Ancak yaptırımlardan etkilenen yalnızca Rusya devleti değil Rus halkı da oldu.

  • 4
  • 50
Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Özellikle Rus iş dünyası yaptırımlar ile doğrudan hedef alındı.

  • 5
  • 50
Yemeklerin içinden böcekler çıkıyor... Rusya’nın yeni McDonalds’ı tepkilerin hedefinde: Size ne veriyorsak onu ye ve sus diyorlar

Peki Rus ekonomisi ve günlük hayattaki değişimden Ruslar nasıl etkilendi?