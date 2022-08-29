29 Ağustos 2022, Pazartesi
Batı’nın yaptırımları Rusları nasıl etkiledi? A Haber Ruslara Batı yaptırımlarını sordu: Yiyecek masrafları ciddi oranda arttı
Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkeleri Rusya'yı yaptırımlar ile baskı altına aldı. Kararlar Rus ekonomisini derinden etkilerken, Rus halkının hayatına da yansımaları oldu. Peki Ruslar yaptırımlara ve değişen hayatlarına ilişkin ne diyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova sokaklarına çıktı, yanıtı Ruslardan aldı.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:29
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