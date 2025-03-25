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Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi!

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 23:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Bakan Fidan, başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Kameraların karşısında el sıkışan ikili daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.
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Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi!
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi!
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