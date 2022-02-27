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ANALİZ – Ukrayna hava savunma sistemi neden çöktü? Rus uçakları Ukrayna’ya nasıl rahat girdi?

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Giriş: 27.02.2022 08:51
Dünya Rusya ve Ukrayna arasında savaşa odaklanmış durumda. Ukrayna'nın saatler içinde ağır kayıplar vermesinde hava savunma sisteminin zayıflığı önemli bir rol oynadı. Peki hava savunma sistemleri neden önemli? Ukrayna neyi yanlış yaptı? Ayrıntılar analiz haberimizde...
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