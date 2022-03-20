20 Mart 2022, Pazar
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Alman medyası: Kazanan Türkiye olacak! Bild: Big Mac’in yerini Türk döneri alabilir
Alman Bild Gazetesi Rusya'daki şubelerini kapatan McDonalds'a ilişkin bir analiz yayınladı. "Kazanan Türkiye olacak" ifadesini kullanan Alman gazetesi, Amerika'nın ünlü Big Mac'inin yerini Türk döneri alabilir yorumunda bulundu.