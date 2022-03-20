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Alman medyası: Kazanan Türkiye olacak! Bild: Big Mac’in yerini Türk döneri alabilir

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 13:57
Alman Bild Gazetesi Rusya'daki şubelerini kapatan McDonalds'a ilişkin bir analiz yayınladı. "Kazanan Türkiye olacak" ifadesini kullanan Alman gazetesi, Amerika'nın ünlü Big Mac'inin yerini Türk döneri alabilir yorumunda bulundu.
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