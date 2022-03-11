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Bir devrin sonu! Amerikan kültürünün Rusya’daki simgesi McDonald's 32 yıl sonra kapandı

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 11:19
Rusya - Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya uygulanan sert yaptırım kararlarına dünyaca ünlü bir fast food markası da katıldı. McDonald's 32 yıl sonra Rusya genelindeki tüm şubelerini geçici olarak kapattığını açıkladı. Peki bu karar ne anlama geliyordu? Bu sorunun yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin araştırdı. Detaylar analiz haberimizde...
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