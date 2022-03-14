Ünlü Rus ressamın oğlu piyanist Luka Zatravkin'den görülmemiş eylem! Kendini Mc Donald’s'ın kapısına kelepçeledi
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'da birçok küresel markalar kapatıldı. Ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli fast food restoranının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.
Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı. Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda bulunan Mc Donald's şubesinin kapılarına kelepçeledi.
Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı. Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin'in yanına gitti.
Polisler, Zatravkin'in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin'in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erzurum ve Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Erzurum ve Elazığ'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valiliği...
- Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Duyurular...
- Bingöl ve Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Diyarbakır ve Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Bingöl Valiliği...
- Batman ve Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Batman'da okullar tatil olacak mı? Batman Valiliği açıklama...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 13 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayları...
- 👩⚕️14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI 2022: Tıp Bayramı resimli, uzun, kısa ve anlamlı kutlama mesajları! Yeni farklı sözler...
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik başvuruları hangi illerde olacak? 3.000 bekçi alımı...
- 📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...
- 🏵 14 Mart kar tatili olan iller listesi: Yarın okullar var mı, yok mu? 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Diyarbakır, Gaziantep, Malatya...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Yarın İstanbul'da okullar var mı? 14 Mart Pazartesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son açıklamaları...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 14 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? Ordu Valiliği açıklamaları...