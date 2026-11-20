Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren değişiklik! Ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını yeni yılda önemli değişiklikler bekliyor. Sınav sisteminde düzenlemeye gidilirken ehliyet alma ücretlerinin de artması bekleniyor. Peki, yeni sınav sistemi nasıl uygulanacak? Ücretler ne kadar artacak? A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, merak edilen soruları Kağıthane Sürücü Kursları Derneği Başkanı Serkan Çabuş'a yöneltti.