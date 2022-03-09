09 Mart 2022, Çarşamba
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Rusya'da bir dönem sona erdi! Mc Donald's 32 yıl sonra kapılarını kapattı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından dünyaca ünlü markalar birer birer Rusya'daki faaliyetlerine son veriyor. Son olarak fast food zinciri Mc Donald’s da şubelerini kapatma kararı aldı. Mc Donald’s'ın Rusya için simgesel anlamı da böylece yıkılmış oldu.