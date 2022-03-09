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Rusya'da bir dönem sona erdi! Mc Donald's 32 yıl sonra kapılarını kapattı

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Giriş: 09.03.2022 10:36
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından dünyaca ünlü markalar birer birer Rusya'daki faaliyetlerine son veriyor. Son olarak fast food zinciri Mc Donald’s da şubelerini kapatma kararı aldı. Mc Donald’s'ın Rusya için simgesel anlamı da böylece yıkılmış oldu.
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