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Videolar Dünya Videoları Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 11:05
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna savaşı 18. gününde devam ediyor. Günlerdir sıcak bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den son gelişmeleri aktardı.
Adım adım Kieve ADIM ADIM KİEV'E

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Adım adım Kiev’e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri
Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri
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