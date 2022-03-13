13 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna savaşı 18. gününde devam ediyor. Günlerdir sıcak bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den son gelişmeleri aktardı.