13 Mart 2022, Pazar
Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri
Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna savaşı 18. gününde devam ediyor. Saldırılar Kiev çevresinde yoğunlaştı. Kiev yakınlarındaki ülkenin en büyük gıda deposu hedef alındı. A Haber Rusya'nın vurduğu Brovary'i görüntüledi. Günlerdir sıcak bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den son gelişmeleri aktardı. Rusya'dan Lviv'e füzeli saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 13.03.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 12:33
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