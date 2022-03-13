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Haberler Galeri Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Adım adım Kiev'e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Son dakika Ukrayna haberi... Rusya - Ukrayna savaşı 18. gününde devam ediyor. Saldırılar Kiev çevresinde yoğunlaştı. Kiev yakınlarındaki ülkenin en büyük gıda deposu hedef alındı. A Haber Rusya'nın vurduğu Brovary'i görüntüledi. Günlerdir sıcak bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den son gelişmeleri aktardı. Rusya'dan Lviv'e füzeli saldırı düzenlendi. 9 kişi hayatını kaybetti.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 12:33
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Adım adım Kiev’e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Ukrayna savaşında 18'inci güne girildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adım adım Kiev’e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Rus konvoyu Kiev'e yaklaşıyor.

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Adım adım Kiev’e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Rus ordusu ve Ukrayna askerleri Kiev'in kuzeyinde çatışıyor.

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Adım adım Kiev’e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

KÖPRÜLER PATLATILIYOR

Rusların girişini engellemek için köprüler havaya uçuruluyor.

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Adım adım Kiev’e! A Haber ateş hattında... İşte Rusya - Ukrayna savaşının 18. gününde son dakika gelişmeleri

Günlerdir savaşın en sıcak gelişmelerini ve dramatik görüntülerini bizlere ulaştıran A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'de haber nöbetini sürdürüyor.