28 Ağustos 2021, Cumartesi
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ABD'den Kabil misillemesi! ABD'den DEAŞ/Horasan ele başına saldırı
ABD, 26 Ağustos Perşembe günü Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısını üstlenen DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" dedi.