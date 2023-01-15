15 Ocak 2023, Pazar
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ABD’den FETÖ’cü Enes Kanter’e ajan koruma! Kanter’den itiraf: Beni FBI koruyor
Her fırsatta Türkiye'ye itfira atan FETÖ'cü Enes Kanter, New York Post gazetesine konuştu. Hedefinde yine Türkiye vardı. Röportajında arananlar listesinde olduğunu söyleyen Kanter, ABD'nin FETÖ'cülere sağladığı korumayı da gözler önüne serdi. "FBI tarafından 7/24 korunuyorum" dedi.