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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor! Erzurum'da son durum ne, kapalı yollar var mı?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor! Erzurum'da son durum ne, kapalı yollar var mı?

Yurdun yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kendisini gösteriyor. Erzurum ve çevresinde kar yağışının etkili olduğu bölgeler, hava sıcaklıkları, ulaşımda aksama yaşanıp yaşanmadığı ve kapalı yolların son durumu merak ediliyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili oluyor, ne kadar sürecek? Bölgedeki hava koşullarına ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktarıyor.

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