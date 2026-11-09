-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Ankara'da sonbahar, Çankırı'da kış manzarası! Doğanın iki farklı yüzü havadan görüntülendi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ankara'da sonbahar, Çankırı'da kış manzarası! Doğanın iki farklı yüzü havadan görüntülendi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl ve çevresindeki ormanlık alan, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Doğanın renk cümbüşü havadan görüntülenirken, komşu il Çankırı'da ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla, kasım ayında etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçları ve zengin orman varlığıyla dikkat çeken yaylanın karla kaplı görüntüsü dronla kaydedildi. Ankara'da sonbaharın, Çankırı'da ise kışın güzellikleri izleyenleri hayran bıraktı.

Önceki Video
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor! Erzurum'da son durum ne, kapalı yollar var mı?
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor! Erzurum'da son durum ne, kapalı yollar var mı?
Şişli'de faciadan dönüldü! Çarpışan otomobillerden biri cami kapısına, diğeri kırtasiyeye girdi
Sonraki Video
Şişli'de faciadan dönüldü! Çarpışan otomobillerden biri cami kapısına, diğeri kırtasiyeye girdi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar