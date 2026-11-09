Ankara'da sonbahar, Çankırı'da kış manzarası! Doğanın iki farklı yüzü havadan görüntülendi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl ve çevresindeki ormanlık alan, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Doğanın renk cümbüşü havadan görüntülenirken, komşu il Çankırı'da ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla, kasım ayında etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçları ve zengin orman varlığıyla dikkat çeken yaylanın karla kaplı görüntüsü dronla kaydedildi. Ankara'da sonbaharın, Çankırı'da ise kışın güzellikleri izleyenleri hayran bıraktı.