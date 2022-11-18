ABD terörist Enes Kanter'i vatansever seçti! FETÖ'nün beslemesinden skandal sözler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter’e "En Değerli Vatansever" ödülü verildi. ABD vatandaşlığına geçtikten sonra "Freedom" soyadını kullanan Kanter, Amerikan televizyonunda "Özgürlüğüne düşkün, siyasi aktivist, Amerikan değerlerinin savunucusu" olarak tanıtıldı.
ABD'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, 'En Değerli Vatansever' ödülü aldı. Kanter ödülü aldığı sırada Türkiye'deki anılarını anlatırken yine skandal ifadeler kullandı.
Fox, Kanter'in Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddi aşan sözlerini açık sözlülük olarak değerlendirdi. Basketbol kariyerini sessizlerin sesi olmak için feda ettiği iddia edilen Kanter'in FoxNews'ta "En Değerli Vatansever" ödülünü alkışlar eşliğinde aldığı belirtildi.
Kanter, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'de Batı karşıtı duyguların çok yaygın olduğunu belirten Kanter, arkadaşlarının onu Amerikan bayrağı ve haç yakmaya zorladığını iddia etti. Kanter, o anlarda çok korktuğunu ve annesine koştuğunu anlattı. Annesine "Arkadaşlarım Amerikalılardan nefret etmemi istiyor. Amerikalılar kötü, peki ben ne yapacağım?" diye sorduğunu söyledi.
Fox News, Kanter'in açık sözlü olduğu için Türk hükümeti tarafından hedef alındığını ileri sürerken bu yıl takımı Houston Rockets'tan atıldığını hatırlattı.
Sabah'ın haberine göre, Kanter daha önce de Yunan bayrağına sarılarak poz vermişti. Yunan televizyon kanalına verdiği demeçte ise, Türkiye'yi karalayan ve Yunanistan'ın politikasının savunan Kanter, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Yunan politikasına uygun olarak kötülemişti. Kanter, "Erdoğan Yunan halkından ve Yunanistan hükümetinden nefret ediyor, benim buradaki işim ise Erdoğan'ın Türk halkını temsil etmediğini göstermek. Türk halkını ben temsil ediyorum. Bunu göstermek için buradayım. Yunan halkını seviyorum. Yunanistan'ı seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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