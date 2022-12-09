FETÖ’cü hain Enes Kanter’in BM oyunu elinde patladı! Türk Dışişleri yetkilileri yalanı böyle ortaya çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının içinden çektiği görüntüleri paylaşarak, "burada Türkiye aleyhine konuşma yapacağını" ileri sürdü. Harekete geçen Türk yetkililer, Kanter'in bir stajyer yardımıyla içeri, "ziyaretçi" olarak girdiğini ve bir konuşmanın söz konusu olmadığını tespit etti. Başka bir ülkenin temsilciliğinde çalıştığı belirlenen stajyerin işine son verildi.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanması algı çalışmalarına devam ederken Türkiye, her alanda verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Son olarak FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çektiği bazı görüntüleri, "burada konuşma yapacağım" iddiasıyla paylaştı. Örgütün sosyal medya ağı, Kanter'in görüntülerini yayarak algı çalışmasına başladı.

BM'de Türkiye aleyhine bir konuşma yapacağı iddia edilen Kanter, New York'taki merkezde büyükelçilerle görüştüğünü ileri sürdü.