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FETÖ'cü hain Enes Kanter'in BM oyunu elinde patladı! Türk Dışişleri yetkilileri yalanı böyle ortaya çıkardı

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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FETÖ’cü hain Enes Kanter’in BM oyunu elinde patladı! Türk Dışişleri yetkilileri yalanı böyle ortaya çıkardı

Enes Kanter'in BM'de Türkiye aleyhine bir konuşma yapacağı iddia edildi ve New York'taki merkezde büyükelçilerle görüştüğünü ileri sürdü. Türk Dışişleri yetkilileri, örgütün bu algı çalışmasının tamamen yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının içinden çektiği görüntüleri paylaşarak, "burada Türkiye aleyhine konuşma yapacağını" ileri sürdü. Harekete geçen Türk yetkililer, Kanter'in bir stajyer yardımıyla içeri, "ziyaretçi" olarak girdiğini ve bir konuşmanın söz konusu olmadığını tespit etti. Başka bir ülkenin temsilciliğinde çalıştığı belirlenen stajyerin işine son verildi.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanması algı çalışmalarına devam ederken Türkiye, her alanda verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Son olarak FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen Enes Kanter, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çektiği bazı görüntüleri, "burada konuşma yapacağım" iddiasıyla paylaştı. Örgütün sosyal medya ağı, Kanter'in görüntülerini yayarak algı çalışmasına başladı.

BM'de Türkiye aleyhine bir konuşma yapacağı iddia edilen Kanter, New York'taki merkezde büyükelçilerle görüştüğünü ileri sürdü.

YALANI ORTAYA ÇIKTI: FETÖ'CÜ TAKTİĞİYLE BM'YE SIZMIŞ

Görüntüler üzerine harekete geçen Türk Dışişleri yetkilileri, örgütün bu algı çalışmasının tamamen yalan olduğunu ortaya çıkardı.

BM Genel Merkezi'ne giriş kayıtlarının incelenmesini talep eden yetkililer, FETÖ'cü Kanter'in başka bir ülkenin temsilciliğinde çalışan bir stajyer tarafından, "ziyaretçi" olarak içeri alındığını tespit etti.

Kanter'in iddia ettiği gibi kimseyle görüşmediği ve BM'de konuşma yapmasının söz konusu olmadığı belirlendi.

Türk yetkililer, Kanter'i içeri alan stajyerin çalıştığı ülke temsilciliğiyle de temasa geçti. Bunun üzerine bağlı olduğu misyon, FETÖ'cü Kanter'in korsan çekimleri ve asılsız iddialarına sebebiyet veren stajyerin işine son verdi.

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