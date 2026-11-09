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Külliye'de kura heyecanı sona erdi! 96 kaymakam adayının görev yerleri belli oldu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Külliye'de kura heyecanı sona erdi! 96 kaymakam adayının görev yerleri belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde 96 kaymakam adayına hitap etti. Türk milletinin 2 bin yılı aşkın devlet geleneğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, mülki idare amirlerine adalet, hukukun üstünlüğü ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı konusunda önemli mesajlar verdi. Kaymakamlık görevinin belirli mesai saatleriyle sınırlandırılamayacağını vurgulayan Erdoğan, vatandaşların sorunlarının dikkatle dinlenmesini istedi. Konuşmasının ardından kura çekimine bizzat katılan Başkan Erdoğan, kaymakam adaylarının görev yapacakları ilçelerin belirlenmesi için kura çekerek sertifikalarını takdim etti. Törenin tamamlanmasıyla 96 kaymakam adayının yeni görev yerleri belli oldu.

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